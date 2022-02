Google rilascia la prima versione preliminare di Android 13 | parole d’ordine privacy e design

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il rilascio dellaDeveloper Preview di13 consente di dare unaocchiata al nuovo sistema operativo. Due le direttrici di sviluppo: aumento della, con più controllo per l’utente, e sempre più Material You....

Advertising

Digital_Day : È arrivato il primo assaggio di Tiramisù, la nuova versione di Android - ttoday_it : ?? NEWS - Google rilascia la prima build Android 13: novità e data di uscita Leggi ? - HDblog : RT @HDblog: È già l'ora di Android 13: Google rilascia la prima developer preview | Download - infoitscienza : È già l'ora di Android 13: Google rilascia la prima developer preview | Download - gigibeltrame : È già l'ora di Android 13: Google rilascia la prima developer preview | Download #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Google rilascia

Senza ulteriori indugi, cominciamo: È già l'ora di Android 13:la prima developer preview - Download 49 Android 10 FebLa parte più interessante è che la funzione di condivisione non sarà esclusiva di Android 13, dal momento chevuole distribuirla anche sulle versioni precedenti del sistema operativo ...Google ha rilasciato, in queste ore, la prima Developer Preview di Android 13. Questa versione preliminare, installabile al momento solo su Pixel, anticipa alcune delle novità che vedremo nella ...Ormai sembra essere tutto pronto Google rilascia Android 13 Preview 1: tutte le novità, dispositivi compatibili, quando uscirà Ecco i 10 migliori PC portatili in offerta da acquistare oggi, da 309€ a ...