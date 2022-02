Fosca Innocenti | il cast

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Vanessa Incontrada, che in Rai è già stata protagonista di serie tv di successo, ci riprova, ma su Mediaset., in onda da venerdì 11 febbraio 2022 su Canale 5, la vede infatti guidare ilnei panni del Vice Questore che dà il titolo alla serie, una donna il cui olfatto straordinario le permette di trovare indizi che altri non riuscirebbero a trovare. Oltre a lei, però, la serie ha uncomposto da attori ed attrici molto noti al pubblico televisivo italiano, tra nomi che hanno già lavorato in Mediaset, altri che sono al loro debutto ed anche un volto molto apprezzato nel passato per aver lavorato con due grandi della televisione. Scopriamo insieme, quindi, ildi. Vanessa Incontrada è...

Advertising

ArezzoNotizie : Fosca Innocenti, stasera la prima puntata: indagini su una rapina in banca. Arezzo sbarca su Canale 5 - UnDueTreBlog : Fosca Innocenti - Vanessa Incontrada nella fiction di Canale5. Puntate, trame,anticipazioni. - tuttotv_info : Fosca Innocenti, trama, seconda puntata, venerdì 18 febbraio 2022 - zazoomblog : Fosca Innocenti chi è Maria Malandrucco l’attrice che fa Susy? Età vita privata Miss Italia Instagram - #Fosca… - Nazione_Arezzo : Fosca Innocenti, stasera la prima puntata della fiction aretina -

Ultime Notizie dalla rete : Fosca Innocenti

Cecilia Uzzo Serie tvStagione 1 - Episodio 1 21:20 domani sera stasera in onda 11 Feb Vanessa Incontrada è protagonista di una nuova fiction, intitolata "" , al via da venerdì 11 febbraio su ...Prende il via oggi venerdì 11 febbraio 2022 la fictioncon Vanessa Incontrada , e già dalle anticipazioni della prima puntata intuiamo che la serie terrà il pubblico col fiato sospeso.è Vice Questore del commissariato di ...Claudio Bigagli è nato il 8 dicembre 1955 a Montale e oggi ha 66 anni. Fin da giovane ha scoperto di avere una grandissima passione per la recitazione e per questo decide di seguire le sue ...Vanessa Incontrada è protagonista di una nuova fiction, intitolata "Fosca Innocenti", al via da venerdì 11 febbraio su Canale 5 per quattro appuntamenti in prima serata. La serie è scritta da Dido ...