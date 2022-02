“Finalmente possiamo farlo”. Il gesto di Matteo Bassetti è davanti a tutti: “Gioia immensa” (Di venerdì 11 febbraio 2022) La pandemia da coronavirus, è quasi superfluo dirlo ma è giusto ricordarlo, ha sconvolto da due anni la vita degli italiani e di tutto il mondo. Dopo l’arrivo dei vaccini, la situazione è migliorata mese dopo mese e ora si inizia ad avere una certa tranquillità che permette di ritornare ad una maggiore normalità. E in queste ore Matteo Bassetti ha sorpreso tutti sui social network con un gesto importantissimo, che è sicuramente stato apprezzato dai connazionali. E molto sentite sono state anche le sue parole. Matteo Bassetti è stato al centro dell’attenzione mediatica per un brutto fatto, accaduto nei giorni scorsi. L’ex modella Sara Manfuso ha deciso di presentare il libro dell’infettivologo “Una lezione da non dimenticare” e per questo è stata pesantemente offesa: “Tu devi morire ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) La pandemia da coronavirus, è quasi superfluo dirlo ma è giusto ricordarlo, ha sconvolto da due anni la vita degli italiani e di tutto il mondo. Dopo l’arrivo dei vaccini, la situazione è migliorata mese dopo mese e ora si inizia ad avere una certa tranquillità che permette di ritornare ad una maggiore normalità. E in queste oreha sorpresosui social network con unimportantissimo, che è sicuramente stato apprezzato dai connazionali. E molto sentite sono state anche le sue parole.è stato al centro dell’attenzione mediatica per un brutto fatto, accaduto nei giorni scorsi. L’ex modella Sara Manfuso ha deciso di presentare il libro dell’infettivologo “Una lezione da non dimenticare” e per questo è stata pesantemente offesa: “Tu devi morire ...

Advertising

SkyItalia : Finalmente possiamo dirvelo: #Diavoli, la seconda stagione, da aprile su Sky. - LolloIuliano : RT @mozzarella_dop: Oggi è una bellissima giornata e finalmente possiamo togliere le #mascherine all'aperto! Un simbolo di rinascita per ap… - chittarid : RT @chittarid: Buongiorno, oggi all'aperto possiamo iniziare a respirare, (FINALMENTE).... BUONGIORNO ??????? - AndreaPecchia1 : Ora che l'obbligo di #mascherina all'aperto non c'è più, finalmente possiamo tornare a criticare #Fontana per come… - siamonoitv2000 : Nella #GiornataMondialedelMalato riapre la Grotta di #Lourdes. Il presidente @Unitalsi Antonio Diella: 'Finalmente… -