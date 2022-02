Doppio record atlantico per Sergio Davì: 1.770 miglia nautiche no stop (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sergio Davì ci riprova e ci riesce! Con le sue 1770 miglia nautiche in 6 giorni e 8 ore di navigazione no stop ha infatti battuto il suo precedente record del giugno 2017 (quando aveva navigato da Capo Verde al Brasile, percorrendo 1258 miglia nautiche in 132 ore di navigazione). Questa volta si è spinto oltre, approdando nella città di il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 11 febbraio 2022)ci riprova e ci riesce! Con le sue 1770in 6 giorni e 8 ore di navigazione noha infatti battuto il suo precedentedel giugno 2017 (quando aveva navigato da Capo Verde al Brasile, percorrendo 1258in 132 ore di navigazione). Questa volta si è spinto oltre, approdando nella città di il Mattino di Sicilia.

Advertising

SkySport : Martinelli, espulsione da record con l'Arsenal: doppio giallo in cinque secondi! VIDEO #SkyPremier #PremierLeague… - PressMareItalia : #SergioDavì ci riprova e ci #riesce! Con le sue 1770 #miglianautiche in 6 giorni e 8 ore di #navigazione no stop ha… - Lodamarco1 : RT @SkySport: Martinelli, espulsione da record con l'Arsenal: doppio giallo in cinque secondi! VIDEO #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySpo… - Fprime86 : RT @SkySport: Martinelli, espulsione da record con l'Arsenal: doppio giallo in cinque secondi! VIDEO #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySpo… - andreastoolbox : Martinelli, espulsione da record con l'Arsenal: doppio giallo in cinque secondi! Video | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio record Pechino 2022, doppio bronzo grazie a Ghiotto e Wierer Oro allo svedese Nils van der Poel, che ha fatto registrare il record del mondo con 12'30 74. Argento all'olandese Patrick Roest. Dorothea Wierer invece ha vinto la medaglia di bronzo nei 7,5 km ...

Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati: due bronzi Italia! ...svedese Nils Van der Poel ha conquistato la medaglia d'oro stabilendo anche il nuovo record del ...e soprattutto ai successi di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del doppio ...

Sergio Davì ci riprova e ci riesce, doppio record Atlantico | www.pressmare.it/ pressmare.it Doppio record Atlantico per Sergio Davì Sergio Davì ci riprova e ci riesce! Con le sue 1770 miglia nautiche in 6 giorni e 8 ore di navigazione no stop ha infatti battuto il suo precedente record del giugno 2017 (quando aveva navigato da ...

Olimpiadi invernali di Pechino 2022, doppio bronzo per l’Italia: Dorothea Wierer e Davide Ghiotto nel biathlon e nel pattinaggio La nona medaglia è arrivata con il pattinatore di Altavilla Vicentina che ha chiuso con il tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record ...

Oro allo svedese Nils van der Poel, che ha fatto registrare ildel mondo con 12'30 74. Argento all'olandese Patrick Roest. Dorothea Wierer invece ha vinto la medaglia di bronzo nei 7,5 km ......svedese Nils Van der Poel ha conquistato la medaglia d'oro stabilendo anche il nuovodel ...e soprattutto ai successi di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del...Sergio Davì ci riprova e ci riesce! Con le sue 1770 miglia nautiche in 6 giorni e 8 ore di navigazione no stop ha infatti battuto il suo precedente record del giugno 2017 (quando aveva navigato da ...La nona medaglia è arrivata con il pattinatore di Altavilla Vicentina che ha chiuso con il tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record ...