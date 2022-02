Traffico Roma del 10-02-2022 ore 08 | 30

(Di giovedì 10 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltointenso con rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est e poi sulla vicina Tiburtina tra Settecamini di raccordo rallentamentiin aumento sulla Flaminia 3 raccordo e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra all’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale est in tangenziale e poi dall’uscita della 24 a Campi Sportivi verso Trionfale E su viale Castrense verso San Giovanni chiusa la Laurentina per lavori urgenti alla rete del gas la strada è interrotta tre accordi via di Vallerano ed è chiuso anche lo svincolo della Laurentina in uscita dalle due carreggiate del raccordo in direzione di valleranello più trafficata del solito la vicina Pontina con forti rallentamenti tra Castelno il raccordo cose sono ...

