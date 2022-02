Snowboardcross | i tecnici di Omar Visintin | “Il bronzo a Pechino 2022 vale come un oro”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal dolore alla gioia è un attimo. Lo sa la squadra italiana di, che è passata dalle lacrime di Michela Moioli ieri, in una deludente controprestazione da campionessa uscente, alla felicità didi oggi, strepitoso ad agguantare iltra gli uomini alle Olimpiadi di. A spiegarlo è anche Luca Pozzolini, capoallenatore in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Ieri eravamo rimasti malissimo. Michi era velocissima, aveva fatto il miglior tempo in qualifica, aveva vinto ottavi e quarti in solitaria. In semi ha fatto due piccoli errori e li ha pagati. Quando ti aspetti una medaglia e poi va a finire così ci rimani malissimo, ma per noi questodiun oro”. Anche ciò che è ...

