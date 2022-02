Roma, minaccia di buttarsi da un cavalcavia del Gra: salvato dei vigili (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – E’ stata una pattuglia della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino ad intervenire questo pomeriggio nella zona di Casal Monastero, nel quadrante nord-est della Capitale, dove un cittadino italiano di 59 anni si era arrampicato sulla ringhiera di un cavalcavia del grande raccordo anulare, all’altezza dell’uscita 12 “Centrale del Latte”, minacciando di gettarsi sulle auto in transito. Gli agenti, ricevuta la segnalazione da parte di un passante, sono immediatamente accorsi sul posto indicato e, dopo aver avviato un lungo dialogo con l’uomo per farlo desistere dai propri intenti suicidi, sono riusciti a tranquillizzarlo. Il 59enne, una volta soccorso, è stato affidato al personale del 118 e trasportato all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti del caso. Sul posto intervenute anche alcune volanti della Polizia di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022)– E’ stata una pattuglia della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino ad intervenire questo pomeriggio nella zona di Casal Monastero, nel quadrante nord-est della Capitale, dove un cittadino italiano di 59 anni si era arrampicato sulla ringhiera di undel grande raccordo anulare, all’altezza dell’uscita 12 “Centrale del Latte”,ndo di gettarsi sulle auto in transito. Gli agenti, ricevuta la segnalazione da parte di un passante, sono immediatamente accorsi sul posto indicato e, dopo aver avviato un lungo dialogo con l’uomo per farlo desistere dai propri intenti suicidi, sono riusciti a tranquillizzarlo. Il 59enne, una volta soccorso, è stato affidato al personale del 118 e trasportato all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti del caso. Sul posto intervenute anche alcune volanti della Polizia di ...

