Rete unica ma di Stato, il Copasir tira la volata a Tim e Open Fiber (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 2022 potrebbe essere davvero l'anno della Rete unica in Italia, Paese da troppo tempo sprovvisto di un'infrastruttura con cui cablare tutto il territorio, dalla grande città al piccolo comune montano. Ovviamente, a trazione pubblica. Nei giorni in cui Tim e il suo nuovo ceo, Pietro Labriola, lavorano pancia a terra per un piano industriale che porta da una parte proprio alla messa a sistema degli asset dell'ex Telecom con quelli di Open Fiber, cioè Cdp e Maquarie, e al contempo punta a bypassare l'offerta di Kkr, a 50 centesimi ad azione per il 100% del gruppo telefonico, ecco una sponda non da poco. Quello del Copasir, il Comitato per la sicurezza della Repubblica, che ha appena diffuso la relazione sull'attività svolta nel 2021. Un passaggio del documento sollecita il governo ad accelerare la ...

