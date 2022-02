Magrini Aifa | «No a quarta dose di vaccino  ma a un richiamo speriamo annuale»

Advertising

Il quarto vaccino 'non sarà una quarta dose ma un richiamo , speriamo annuale' e 'dovremo fraternizzare anche quello'. Il direttore generale dell', Nicola, ospite ad Elisir su Rai Tre , conferma come non ci sarà nessun altro booster , ma semmai si seguirà il modello di vaccinazione già utilizzato per l' antinfluenzale . Nei giorni ...Ore 12.56 -): "La quarta dose del vaccino sarà un richiamo che auspichiamo possa essere annuale" Dopo la dose "booster" anti - Covid ci sarà una quarta dose di vaccino? "Non sarà una ...Così Magrini, direttore generale dell'Aifa, ad Elisir, su Rai Tre. "L'efficacia di questi vaccini - ha detto - è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in ...Il quarto vaccino "non sarà una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale", ha detto Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), ad Elisir su RaiTre. Quindi non una ...