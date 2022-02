Lutto in Rai, E’ morta la conduttrice di Chi l’Ha visto. Una tragedia improvvisa. Addio al volto storico della Rete. Fan sotto choc (Di giovedì 10 febbraio 2022) È morta Donatella Raffai, la conduttrice e volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, «Chi l’Ha visto?» e dell’antesignano «Telefono Giallo» (con Corrado Augias), sempre sulla terza Rete pubblica – lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000 – si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni. I funerali annuncia si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) «la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione». «Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022) ÈDonatella Raffai, latrasmissione di maggior successo di Rai3, «Chi?» e dell’antesignano «Telefono Giallo» (con Corrado Augias), sempre sulla terzapubblica – lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000 – si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni. I funerali annuncia si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) «la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora primafunzione». «Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, ...

