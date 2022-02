Lui di Aprilia, lei di Ostia: in affari per lo spaccio di cocaina, entrambi in manette (Di giovedì 10 febbraio 2022) I Carabinieri hanno arrestato due persone con l’accusa di spaccio di droga, per la precisione di cocaina. Lui, di Aprilia, 34enne, lei di Ostia, di quattro anni più grande, sono stati sorpresi dai militari con circa di 70 grammi di sostanza stupefacente addosso. La successiva perquisizione domiciliare, con le operazioni iniziate nel comune pontino e terminate sul litorale romano, hanno dato ulteriore prova della loro attività illecita. I Carabinieri hanno infatti rinvenuto materiale per il confezionamento e la misurazione della droga. Aprilia e Ostia, spaccio di cocaina: due arresti La coppia è finita così in manette, con l’uomo peraltro già sottoposto ad un’altra misura cautelare. entrambi attendono ora il giudizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) I Carabinieri hanno arrestato due persone con l’accusa didi droga, per la precisione di. Lui, di, 34enne, lei di, di quattro anni più grande, sono stati sorpresi dai militari con circa di 70 grammi di sostanza stupefacente addosso. La successiva perquisizione domiciliare, con le operazioni iniziate nel comune pontino e terminate sul litorale romano, hanno dato ulteriore prova della loro attività illecita. I Carabinieri hanno infatti rinvenuto materiale per il confezionamento e la misurazione della droga.di: due arresti La coppia è finita così in, con l’uomo peraltro già sottoposto ad un’altra misura cautelare.attendono ora il giudizio ...

