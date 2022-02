Kessie Barcellona, in Spagna sicuri: trattativa in fase avanzata (Di giovedì 10 febbraio 2022) La trattativa tra il Barcellona e Kessie sarebbe in fase avanzata, così l’ivoriano lascerebbe il Milan a parametro zero Stando a quanto affermato da Mundo Deportivo il Barcellona sarebbe in trattative avanzate con Kessie per tesserarlo a zero in estate. Il centrocampista del Milan ha richieste alte e tante offerte ma il Barça lavora da mesi al suo ingaggio ed è fiducioso di arrivare a una fumata bianca. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Latra ilsarebbe in, così l’ivoriano lascerebbe il Milan a parametro zero Stando a quanto affermato da Mundo Deportivo ilsarebbe in trattative avanzate conper tesserarlo a zero in estate. Il centrocampista del Milan ha richieste alte e tante offerte ma il Barça lavora da mesi al suo ingaggio ed è fiducioso di arrivare a una fumata bianca. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

