Inter | l’indiscrezione dalla Spagna | Rodrigo De Paul vicino all’Inter

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tra i tanti nomi accostati all’tra quelli in prossima dirittura d’arrivo c’ède. Il giocatore già nella stagione di calciomercato estiva era stato dato quasi per certo, ma poi qualcosa andò storto. L’accordo, infatti, alla fine non si era concretizzato per i problemi finanziari del gruppo Suning. A distanza di diversi mesi, L'articolo