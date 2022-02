Gestione Covid a scuola, Pacifico (Anief): “Non ci siamo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “In un quadro di restrizioni eccessive, che non rispettano la proporzionalità prevista in uno Stato di diritto, si cambiano adesso ancora le regole su come rispondere al Covid19 a scuola, – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – dimenticandoci che la variante Omicron è vero che non è letale come la Delta, ma protegge dal contagio solo nel 10% dei casi. E nel frattempo tornano in classe gli alunni vaccinati, gli stessi che il pomeriggio si vedono con i non vaccinati. Viene da chiedersi se in queste condizioni la scuola serva ancora”. Da lunedì 7 febbraio sono cambiate le regole su come trattare i casi Covid all’interno della scuola (leggi qui): secondo quanto previsto dal decreto legge sulle misure anti Covid-19 approvato dal CdM il 2 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022) “In un quadro di restrizioni eccessive, che non rispettano la proporzionalità prevista in uno Stato di diritto, si cambiano adesso ancora le regole su come rispondere al19 a, – dichiara Marcello, presidente nazionale– dimenticandoci che la variante Omicron è vero che non è letale come la Delta, ma protegge dal contagio solo nel 10% dei casi. E nel frattempo tornano in classe gli alunni vaccinati, gli stessi che il pomeriggio si vedono con i non vaccinati. Viene da chiedersi se in queste condizioni laserva ancora”. Da lunedì 7 febbraio sono cambiate le regole su come trattare i casiall’interno della(leggi qui): secondo quanto previsto dal decreto legge sulle misure anti-19 approvato dal CdM il 2 ...

