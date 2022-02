Empoli, incidente stradale nella notte: frontale fra auto e camion, muore 34enne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un uomo di 34 anni ha perso la vita questa notte a Empoli nello scontro frontale che ha coinvolto un'auto, condotta dalla vittima, e un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto nel vecchio tratto della ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un uomo di 34 anni ha perso la vita questanello scontroche ha coinvolto un', condotta dalla vittima, e un mezzo pesante. L'è avvenuto nel vecchio tratto della ...

in_appennino : RT muoversintoscan '??Sulla #SR429 viabilità chiusa per incidente al km 32 tra #Empoli ovest e località Brusciana #viabiliTOS' - qn_lanazione : Empoli, incidente stradale nella notte: frontale fra auto e camion, muore 34enne - Prov_FI_PC : #MetroFirenze #Viabilità riaperta SR429 nuova al km 32 tra Empoli ovest e loc. Brusciana (Empoli), incidente risolto. - muoversintoscan : ??Sulla #SR429 viabilità chiusa per incidente al km 32 tra #Empoli ovest e località Brusciana #viabiliTOS - Prov_FI_PC : #MetroFirenze #Viabilità chiusa per incidente SR429 nuova al km 32 tra Empoli ovest e loc. Brusciana (Empoli) -

