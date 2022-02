Doc Nelle tue Mani 2 torna sulla morte di Lorenzo con cane blu: anticipazioni 10 e 17 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la parentesi sanremese per Doc Nelle tue Mani 2 è arrivato il momento di tornare in onda. Il prime time di Rai1 ospiterà due episodi molto attesi proprio perché si tratta di quelli centrali e, soprattutto, perché riveleranno la verità su un mistero che sta tenendo tutti con il fiato sospeso: la verità sulla morte di Lorenzo. In molti hanno notato in queste settimane l’incubo che continua ad affollare le notti di Andrea Fanti, ma è davvero possibile che il dottore abbia ucciso il collega in piena pandemia? Di quali errori si continua a parlare? In molti sono convinti che dietro la morte dell’amato dottore possa esserci in realtà la figlia di Andrea e Agnese, la giovane Carolina. Il suo personaggio è stato preso di mira sui social proprio in relazione alla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la parentesi sanremese per Doctue2 è arrivato il momento dire in onda. Il prime time di Rai1 ospiterà due episodi molto attesi proprio perché si tratta di quelli centrali e, soprattutto, perché riveleranno la verità su un mistero che sta tenendo tutti con il fiato sospeso: la veritàdi. In molti hanno notato in queste settimane l’incubo che continua ad affollare le notti di Andrea Fanti, ma è davvero possibile che il dottore abbia ucciso il collega in piena pandemia? Di quali errori si continua a parlare? In molti sono convinti che dietro ladell’amato dottore possa esserci in realtà la figlia di Andrea e Agnese, la giovane Carolina. Il suo personaggio è stato preso di mira sui social proprio in relazione alla ...

Advertising

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 10 Febbraio 2022: Doc. Nelle tue mani, tra Juve-Sassuolo in Coppa Italia, Harry Potter e l'O.… - FrancaElisac : @ViaColTrash Forse dovresti vedere il tipo che ha fuori, niente a che vedere con rutto libero. Tutto per la vostra… - statodelsud : Doc nelle tue mani, il cast della stagione 2 della serie tv. FOTO - Pino__Merola : Doc nelle tue mani, il cast della stagione 2 della serie tv. FOTO - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Quarto appuntamento con “Doc – Nelle tue mani”. Nel cast Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Sp… -