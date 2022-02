Cravero: “L’Inter sta benissimo, che reazione. Koulibaly intimorisce gli avversari” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Napoli-Inter sfida scudetto, secondo Roberto Cravero la squadra di Simone Inzaghi si è già ripresa dopo la sconfitta nel derby. A certificare la ripresa la reazione durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho. L’allenatore portoghese ha accusato i suoi giocatori di non avere gli attributi, anche perché sono stati schiacciati dai nerazzurri. Del big match Napoli-Inter, parla Roberto Cravero che dice: “L’Inter sta davvero benissimo e questo è un problem aper il Napoli. C’è stata una reazione molto forte dopo il derby perso. Nella sfida di Coppa Italia con la Roma i nerazzurri sono partiti fortissimo ed hanno segnato dopo appena due minuti, affossando la Roma. L’Inter ora sta bene ed ha piena consapevolezza dei propri mezzi“. Cravero ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Napoli-Inter sfida scudetto, secondo Robertola squadra di Simone Inzaghi si è già ripresa dopo la sconfitta nel derby. A certificare la ripresa ladurante la sfida di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho. L’allenatore portoghese ha accusato i suoi giocatori di non avere gli attributi, anche perché sono stati schiacciati dai nerazzurri. Del big match Napoli-Inter, parla Robertoche dice: “sta davveroe questo è un problem aper il Napoli. C’è stata unamolto forte dopo il derby perso. Nella sfida di Coppa Italia con la Roma i nerazzurri sono partiti fortissimo ed hanno segnato dopo appena due minuti, affossando la Roma.ora sta bene ed ha piena consapevolezza dei propri mezzi“....

