Belen Rodriguez a Le Iene parla di Alessia Marcuzzi ed Emma Marrone

Advertising

bekimifier : RT @redazioneiene: “Mean tweet” insieme a Teo Mammucari e Belen Rodriguez: #leiene sono live su Italia1 e - Marilenapas : RT @fanpage: Belen parte con la prima puntata de #LeIene al fianco di Teo Mammucari. La showgirl argentina ha recitato un monologo, una sor… - 361_magazine : Belen Rodriguez a Le Iene si è prestata al gioco Passaparolaccia non risparmiando nessuno: ecco le frecciatine che… - GiuseppeporroIt : Le Iene, le inaspettate rivelazioni di Belen Rodriguez: da Emma Marrone ad Alessia Marcuzzi #leiene… - GiovanniFerrar : RT @VanityFairIt: La showgirl ha debuttato come conduttrice, insieme a Teo Mammucari, del celebre show di Italia1: «Il mio sogno da quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Che si frequentano di nuovo è cosa nota, main tv parla apertamente di Stefano De Martino e dice: 'E' infedele… Ma a letto siamo sempre andati d'accordo. Per lui ci sarò sempre e lui per me'. Durante il gioco finale nella ...Anzi, una bruttissima esperienza ", ha spiegato Mammucari, introducendo l'intervista che la stessa Belénha fatto all'arbitro che "meno di un mese fa ha scoperto che erano stati diffusi in ...Che si frequentano di nuovo è cosa nota, ma Belen Rodriguez in tv parla apertamente di Stefano De Martino e dice: “E’ infedele… Ma a letto siamo sempre andati d’accordo. Per lui ci sarò sempre e lui ...Al suo debutto a Le Iene Belen Rodriguez si è prestata al gioco del Passaparolaccia, dove ha parlato di: Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Emma, Selvaggia ...