Tre persone paralizzate tornano a camminare L’italiano Roccati | “I primi passi sono stati un sogno”

Un tablet sul quale selezionare il tipo di movimento che si intende fare, un sorta di bypass inserito nell'addome che raccoglie le informazioni, e una serie di elettrodi morbidi impiantati direttamente nel midollo spinale, all'interno della colonna vertebrale: passa attraverso questa combinazione la riconquista della libertà di camminare, spostarsi, viaggiare in autonomia per le persone paralizzate a causa di malattie o traumi. La speranza (che in realtà è ben più di una speranza a questo punto, e si configura come una sperimentazione molto ben avviata) parte dall'esperienza di tre persone paralizzate, una delle quali italiana, che sono tornate a camminare, nuotare e pedalare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale. Michel Roccati torna a ...

