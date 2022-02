Traffico di droga, in 30 a processo: c’è anche la sorella di Ornella Muti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per 30 persone indagate a vario titolo per Traffico di droghe sintetiche. Tra loro risulta esserci anche Claudia Rivelli, attrice e sorella di Ornella Muti. Il processo è fissato al prossimo 12 aprile davanti alla settima sezione penale. Gli indagati si sarebbero procurati sul web e sul darkweb sostanze stupefacenti importate dall’estero. Nel caso della 71enne Rivelli, l’accusa è di importazione e cessione di droghe. Si sarebbe procacciata «illecitamente dall’Olanda, con cadenze trimestrali, vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta riportante indicazione “shampoo” in modo da trarre in inganno la dogana». A condurre le indagini sono stati i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per 30 persone indagate a vario titolo perdi droghe sintetiche. Tra loro risulta esserciClaudia Rivelli, attrice edi. Ilè fissato al prossimo 12 aprile davanti alla settima sezione penale. Gli indagati si sarebbero procurati sul web e sul darkweb sostanze stupefacenti importate dall’estero. Nel caso della 71enne Rivelli, l’accusa è di importazione e cessione di droghe. Si sarebbe procacciata «illecitamente dall’Olanda, con cadenze trimestrali, vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta riportante indicazione “shampoo” in modo da trarre in inganno la dogana». A condurre le indagini sono stati i ...

