Tennis | Atp Rotterdam | Musetti batte Hurkacz e approda ai quarti

Rotterdam, 9 feb. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.208.315 euro). Il 19enne toscano, numero 63 del mondo, batte il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in poco più di due ore di gioco.

