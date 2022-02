Tempesta Rooney | “Il derby del 2006? Giocai con tacchetti metallici per infortunare qualcuno”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Wayne, scatena unadopo la confessione rilasciata durante il documentario Amazon a lui dedicato. L’ex calciatore inglese, ormai allenatore delCounty, è tornato a parlare delgiocato neltra la sua squadra (Manchester United) e il Chealse. “In quella partita sapevamo che se avesse vinto il Chelsea, avrebbero vinto a loro volta il campionato. Così ho sostituito i tachetti di plastica con lunghi, che erano ammessi, ma che ho utilizzato volutamente per andare giù duro contro gli avversari“. Poi ha continuato “John Terry fu costretto a festeggiare il titolo in stampelle, gli lasciai un buco nel piede e qualche settimana dopo sono andato da lui chiedendogli di riavere il mio tacchetto…”. La Football Association ha ...

