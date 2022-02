Taranto | 82enne morto dopo essere stato investito | denunciato 29enne A bordo di una moto non prestò soccorso | secondo l' accusa

Advertising

TeleAppula : Morto 82enne travolto e ucciso da moto pirata -

Mercoledì era appena uscito dalla farmacia quando è stato investito da una moto. Il conducente non ha prestato soccorso. L'82enme, ricoverato al 'Santissima Annunziata', ieri notte è morto. Indagine ...Un uomo di 82 anni, mercoledì mattina, è stato investito al rione Tamburi di, all'incrocio tra via Orsini e via Verdi. A centrarlo in pieno una moto con due persone a bordo che poi si è data ...È stato individuato e denunciato un 29enne ritenuto responsabile di quanto accaduto nei giorni scorsi. Un 82enne fu investito a Taranto, rione Tamburi, appena uscito da una farmacia. L’uomo a bordo di ...La vittima stava attraversando sulle strisce pedonali, tra via Verdi e via Orsini, per entrare in una farmacia E’ caccia al pirata della strada che mercoledì ha investito e ucciso un uomo di 82 anni, ...