Serie C 2021/2022, rallenta la corsa del Sudtirol: pareggio in casa della Virtus Verona (Di mercoledì 9 febbraio 2022) rallenta la corsa del Sudtirol capolista del girone A di Serie C 2021/2022. La squadra altoatesina pareggia in casa della Virtus Verona per 1-1 con Malomo a portare in vantaggio gli ospiti e il pareggio di Zigoni nel secondo tempo. Termina anche la striscia di sfide senza subire gol per la squadra di Javorcic, che resta comunque al comando della graduatoria, mentre i veneti restano fuori dalla zona playoff e decisamente in un limbo. Nel primo tempo avvio favorevole al Sudtirol che dopo appena sette minuti si porta avanti con Malomo, che dopo lo stop di petto in area calcia verso la porta e trova un Giacomel non perfetto. I ritmi sono blandi fino a fine primo tempo e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ladelcapolista del girone A di. La squadra altoatesina pareggia inper 1-1 con Malomo a portare in vantaggio gli ospiti e ildi Zigoni nel secondo tempo. Termina anche la striscia di sfide senza subire gol per la squadra di Javorcic, che resta comunque al comandograduatoria, mentre i veneti restano fuori dalla zona playoff e decisamente in un limbo. Nel primo tempo avvio favorevole alche dopo appena sette minuti si porta avanti con Malomo, che dopo lo stop di petto in area calcia verso la porta e trova un Giacomel non perfetto. I ritmi sono blandi fino a fine primo tempo e ...

