Se un DSGA forma falsi mandati di pagamento è truffa o peculato? Ed il DS ne risponde?

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Veniva condannato unper avere nell’esercizio delle proprie funzionitodiovverodicorredati da false pezze giustificative, come emerge nella sentenza in commento della Cassazione Penale 3920 del 3/2/22. Che tipo di reato si tratta? E che responsabilità vi è del Dirigente? La differenza traL'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DSGA forma

Orizzonte Scuola

... che ne assume la responsabilità, ed è registrato materialmente dal. Gli impegni non possono ... A., fermo restando l'obbligo di fatturazione inelettronica previsto dalla normativa vigente. ...... incongiunta o disgiunta, come risulta dall'art. 2, comma 1, della parte I dell'Accordo ... Pertanto, potranno essere eletti all'interno della RSU, anche il, il docente vicario del Dirigente ...Roma, 1 febbraio - I sindacati hanno incontrato oggi il Ministro Bianchi per l’informativa relativa all’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto ormai da ...La bozza dell’Atto di indirizzo che il Ministero presenterà oggi 1° febbraio ai sindacati, include delle novità per il Personale ATA e i DSGA. Revisione dell’ordinamento professionale del personale AT ...