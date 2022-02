Scrutini | la pandemia ha condizionato la scuola | difficoltà nel parlato alla scuola primaria | timidezza e fragilità alle superiori L’allarme dei presidi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scrutini pandemia

Orizzonte Scuola

Agli ultimidi quarte e quinte elementari i docenti hanno riscontrato una forte ... Non c'è niente da fare, sono figli della". E i genitori che dicono? "Qui non sono scontenti di fare ...Agli ultimidi quarte e quinte elementari i docenti hanno riscontrato una forte ... Non c'è niente da fare, sono figli della'. ' Qui non sono scontenti di fare la didattica a distanza.Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Negli ultimi scrutini abbiamo riscontrato una difficoltà nell ... presidente dei presidi del Lazio Cristina Costarelli che commenta: “La pandemia sta condizionando la ...Venerdì scorso erano scese in piazza decine di migliaia di adolescenti. Sui tirocini avviate verifiche con il ministero del Lavoro ...