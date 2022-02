Santiment: gli indirizzi giornalieri di Therer al minimo negli ultimi due anni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo i dati di Santiment, gli investitori balena rappresentano quasi l'80% dell'attuale fornitura di USDT Hanno accumulato una fetta significativa di Bitcoin dall'ultima settimana di dicembre I dati della piattaforma di analisi del comportamento di mercato Santiment dipingono un quadro del mercato delle stablecoin Tether e USD Coin dominato dai grandi investitori. Mostra anche che il numero di indirizzi attivi giornalieri di Tether è sceso ai minimi registrati l'ultima volta oltre due anni fa. Predominio di "balene" in Tether e USD Coin Tether, la più grande stablecoin del mondo, ha attualmente un capitale di mercato vicino a 78 miliardi di dollari (circa il 3,8% dell'intero capitale di mercato delle criptovalute). Solo Bitcoin ed Ethereum hanno un valore circolante di mercato più elevato tra i ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo i dati di, gli investitori balena rappresentano quasi l'80% dell'attuale fornitura di USDT Hanno accumulato una fetta significativa di Bitcoin dall'ultima settimana di dicembre I dati della piattaforma di analisi del comportamento di mercatodipingono un quadro del mercato delle stablecoin Tether e USD Coin dominato dai grandi investitori. Mostra anche che il numero diattividi Tether è sceso ai minimi registrati l'ultima volta oltre duefa. Predominio di "balene" in Tether e USD Coin Tether, la più grande stablecoin del mondo, ha attualmente un capitale di mercato vicino a 78 miliardi di dollari (circa il 3,8% dell'intero capitale di mercato delle criptovalute). Solo Bitcoin ed Ethereum hanno un valore circolante di mercato più elevato tra i ...

Advertising

rznxvr : RT @DecItOrg: Non perderti le migliori app di ascolto per rimane sempre aggiornato sui mercati delle criptovalute come la classifica dei t… - UNCLESAM_ETH1 : RT @DecItOrg: Non perderti le migliori app di ascolto per rimane sempre aggiornato sui mercati delle criptovalute come la classifica dei t… - jaiozan : RT @DecItOrg: Non perderti le migliori app di ascolto per rimane sempre aggiornato sui mercati delle criptovalute come la classifica dei t… - LucaPal43966732 : RT @DecItOrg: Non perderti le migliori app di ascolto per rimane sempre aggiornato sui mercati delle criptovalute come la classifica dei t… - Bar1Snkrs : RT @DecItOrg: Non perderti le migliori app di ascolto per rimane sempre aggiornato sui mercati delle criptovalute come la classifica dei t… -

Ultime Notizie dalla rete : Santiment gli Migliori piattaforme per Bitcoin e criptovalute 2022: exchange e trading Su questo sito è possibile provare gli investimenti con un conto demo gratuito (soldi finti) e, ... Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Iota, Litecoin, Monero, OmiseGo, Ripple, Santiment e ...

Migliore app per comprare criptovalute (guida alle applicazioni) ... Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Iota, Litecoin, Monero, OmiseGo, Ripple, Santiment ... collegarlo a quello personale e iniziare subito ad investire, conservando gli investimenti sul ...

Nuovo arresto per il rally di Bitcoin, Ethereum e Dogecoin Notizie - MSN Italia Balene Ethereum investono sul ribasso della criptovaluta Con Ethereum (CRYPTO:ETH) che questa settimana è sceso al di sotto della soglia dei 2.200 dollari, gli indirizzi delle balene sembrano averne approfittato per acquistare sul calo della criptovaluta. C ...

Su questo sito è possibile provareinvestimenti con un conto demo gratuito (soldi finti) e, ... Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Iota, Litecoin, Monero, OmiseGo, Ripple,e ...... Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Iota, Litecoin, Monero, OmiseGo, Ripple,... collegarlo a quello personale e iniziare subito ad investire, conservandoinvestimenti sul ...Con Ethereum (CRYPTO:ETH) che questa settimana è sceso al di sotto della soglia dei 2.200 dollari, gli indirizzi delle balene sembrano averne approfittato per acquistare sul calo della criptovaluta. C ...