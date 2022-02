Salvini, Conte e la lezione del caso Belloni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È un po’ come rileggere un libro giallo sapendone il finale. Si rischia di dare per ovvie cose che nel corso tumultuoso degli eventi ovvie non lo erano, ma la luce del senno del poi illumina gli accidenti più strani e dà loro nuovo senso. E dunque, il fatto – già di per sé significativo – che Franco Gabrielli scelga di commentare la sfida quirinalizia in cui è stata trascinato il capo del Dis, va visto con attenzione. “Ho seguìto in presa diretta tutta questa vicenda – spiega il responsabile dei Servizi segreti a Palazzo Chigi – e ho visto in primis come Elisabetta Belloni, da grande servitrice dello stato, abbia vissuto con molto fastidio e preoccupazione tutta una serie di veicolazioni, incontri che ci dovevano essere quando lei addirittura nemmeno stava a Roma”. Riferimento evidente a un’agenzia fatta circolare – nelle ore in cui Giuseppe Conte e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È un po’ come rileggere un libro giallo sapendone il finale. Si rischia di dare per ovvie cose che nel corso tumultuoso degli eventi ovvie non lo erano, ma la luce del senno del poi illumina gli accidenti più strani e dà loro nuovo senso. E dunque, il fatto – già di per sé significativo – che Franco Gabrielli scelga di commentare la sfida quirinalizia in cui è stata trascinato il capo del Dis, va visto con attenzione. “Ho seguìto in presa diretta tutta questa vicenda – spiega il responsabile dei Servizi segreti a Palazzo Chigi – e ho visto in primis come Elisabetta, da grande servitrice dello stato, abbia vissuto con molto fastidio e preoccupazione tutta una serie di veicolazioni, incontri che ci dovevano essere quando lei addirittura nemmeno stava a Roma”. Riferimento evidente a un’agenzia fatta circolare – nelle ore in cui Giuseppee ...

