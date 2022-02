Roma | incidente sul Gra | code tra la Casilina e l’Ardeatina

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Dalle prime ore di stamattina, 9 febbraio 2022, i registranosulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare trae Ardeatina a causa di un. Lo comunica Astral Infomobilità. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

Advertising

LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via di Marco Simone (Setteville) ?????? Traffico rallentato all'altezza di Via di Casal Bianco… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Diramazione Roma Nord e Nomentana > Carreggiata Interna #Luceverde #Lazio - er_GRA : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Diramazione Roma Sud e Ardeatina > Carreggiata Interna #Luceverd… - TGEUR24 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Diramazione Roma Sud e Ardeatina > Carreggiata Interna #Luceverd… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Diramazione Roma Sud e Ardeatina > Carreggiata Interna #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente

Macerata, 9 febbraio 2022 - A quasi due anni di distanza dall'stradale che ha tolto la vita al cestista portorecanatese Attilio Pierini , all'epoca ... si stava dirigendo a, ma poi l'...L'uomo si difende: "Non sono un assassino, la morte del ragazzo è stata un, non pensavo ... quando per un vizio di forma la Corte di Assise dilo rimette in libertà. L'imputato non era ...Nella stessa giornata un'altra persona è deceduta a causa di un incidente sulla strada statale 7 Quater «Via Domitiana» in direzione Roma, all'altezza del km 23,500 a Mondragone in provincia di ...Restano ricoverati in ospedale a Roma, in prognosi riservata, il club manager del Rimini, Carlo Cherubini e la moglie, dopo il brutto incidente nel quale sono rimasti coinvolti domenica sera quando, ...