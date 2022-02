Olimpiadi invernali 2022 | Michela Moioli | “Devo leccarmi le ferite…”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tristezza infinita perche non è riuscita a conquistare una medaglia dopo averla sfiorata. Nelle, l’atleta azzurra si lecca le ferite, come lei stessa ha rivelato, pensando all’occasione persa in questa giornata che ha consegnato gli allori alle sue rivali. La ragazza nostrana, sul terreno nevoso del Genting Snow Park di Zhangjiakou, non è riuscita a replicare l’impresa olimpica nello snowboard cross. Lindsey Jacobellis (Stati Uniti) si è vestita d’oro, mentre Chloe Trespeuch (Francia) si è appollaiata sul secondo gradino del podio. La grande delusione è arrivata dalla small final che assegnava il bronzo. Un errore dell’atleta azzurra ha portato all’impatto con una delle porte ed alla susseguente caduta che ha vanificato l’assalto all’ultimo alloro ...

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - RadioRadicale : #olimpiadiinvernali #Pechino2022: riappare la tennista cinese #PengShuai sparita nel nulla dopo aver denunciato mol… - teo_acm : RT @mgpg07: Olimpiadi invernali in corso. Prima pagina di gazzetta online: -

Realizzato in diretta durante il notiziario del mattino. Registrazione audio di "Ledi Pechino, riappare la tennista cinese Peng Shuai. Collegamento con Francesco Radicioni", registrato mercoledì 9 febbraio 2022 alle 09:13. Sono intervenuti: Francesco Radicioni (...Adesso, presentando il medagliere dellePechino 2022, possiamo andare a scoprire quali siano le finali che ci attendono oggi ai Giochi. Italiani in garaPechino 2022/ ...La start list della combinata maschile di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Tutto pronto per la terza gara in programma in campo maschile dopo le due prove veloci. Per l’Italia ...Si disputerà domani a Pechino la gara maschile di snowboardcross valevole per le Olimpiadi Invernali 2022. Il programma prevede la prima run di qualificazioni alle ore 5:15 e la seconda alle ore 6:10, ...