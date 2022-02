Oggi le comiche a Brescia | Cellino non può esonerare Inzaghi | lo stabilisce una clausola del contratto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’esonero arriva, a ciel sereno, domenica. Il motivo? Non chiaro. Di certo non si può trattare dei risultati visto che ildi Pippoè terzo in classifica, in Serie B, a due punti dal primo posto. La scelta di, presidente vulcanico che ha abituato a colpi di scena su colpi di scena, era affidarsi a Diego Lopez, che l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport definisce, nell’articolo dedicato alla questione, “usato sicuro”, fedelissimo del Presidente. Lunedì Diego Lopez aveva già messo piede in sede, aveva perfino effettuato le visite mediche. Eaveva preso pure i suoi effetti personali al centro sportivo. Poi il clamoroso dietrofront: neldi Super Pippo c’è unache non consente il licenziamento se la squadra occupa una posizione ...

Il retroscena della Gazzetta. Lopez era già in città, ma Super Pippo (da contratto) non può essere esonerato se la squadra è nelle prime otto ...