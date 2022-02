Milan, tutto fatto per il rinnovo di un big: a breve l’annuncio! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La dirigenza rossonera non è intervenuta nel mercato di riparazione nonostante le assenze pesanti in difesa. Il motivo potrebbe essere quello di concentrarsi prevalentemente sui rinnovi dei giocatori più importanti. Kessiè sembra ormai destinato a partire mentre discorso diverso per altri come Bennacer, Romagnoli ecc.. Theo Milan rinnovoIntanto, secondo quanto riportato da tuttosport, Maldini e Massara avrebbero chiuso per il rinnovo di Theo Hernandez, pedina fondambello scacchiere tattico di Pioli. Si parla di un contratto a cifre più importanti fino al 2027, e non fino al 2026come si diceva qualche giorno fa. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La dirigenza rossonera non è intervenuta nel mercato di riparazione nonostante le assenze pesanti in difesa. Il motivo potrebbe essere quello di concentrarsi prevalentemente sui rinnovi dei giocatori più importanti. Kessiè sembra ormai destinato a partire mentre discorso diverso per altri come Bennacer, Romagnoli ecc.. TheoIntanto, secondo quanto riportato dasport, Maldini e Massara avrebbero chiuso per ildi Theo Hernandez, pedina fondambello scacchiere tattico di Pioli. Si parla di un contratto a cifre più importanti fino al 2027, e non fino al 2026come si diceva qualche giorno fa.

Advertising

cmdotcom : #Milan, tutto fatto per il rinnovo di #Hernandez: ecco quando può arrivare l'annuncio ufficiale… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - datadivajf : RT @operamagazine: Tutto nel mondo è burla … Verdi’s last opera, Falstaff, was premiered in Milan ?@teatroallascala? #OTD in 1893. https://… - cicciojumped3 : RT @_schiaffino__: tutto molto prevedibile. Maignan gioca un derby mostruoso. Tutti parlano di lui. Tutti si accorgono che il Milan - dal p… -