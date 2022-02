“Mi hanno cacciato”. UeD, dama in lacrime davanti a Maria De Filippi. Poi il caos (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Situazione surreale a ‘Uomini e Donne’ nella puntata di mercoledì 9 febbraio. Uno dei volti del dating show di Maria De Filippi non è riuscito nemmeno a trattenere le lacrime e ha spiegato nei dettagli di essere rimasta vittima di un episodio molto negativo. E ci si è soffermati su una tematica decisamente importante, che ha scatenato anche le discussioni sul web. C’è chi ha difeso la protagonista del programma e c’è chi invece ha ricevuto corretto il trattamento riservato alla diretta interessata. Nei giorni scorsi a ‘Uomini e Donne’ c’erano state polemiche sulle scuse di Maria a Ciprian ed Andrea Nicole, ritornati in studio. Dopo aver udito queste parole di Maria De Filippi, “Ciprian volevo farti le mie scuse perché non credevo che fossi sincero e siccome l’ho detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Situazione surreale a ‘Uomini e Donne’ nella puntata di mercoledì 9 febbraio. Uno dei volti del dating show diDenon è riuscito nemmeno a trattenere lee ha spiegato nei dettagli di essere rimasta vittima di un episodio molto negativo. E ci si è soffermati su una tematica decisamente importante, che ha scatenato anche le discussioni sul web. C’è chi ha difeso la protagonista del programma e c’è chi invece ha ricevuto corretto il trattamento riservato alla diretta interessata. Nei giorni scorsi a ‘Uomini e Donne’ c’erano state polemiche sulle scuse dia Ciprian ed Andrea Nicole, ritornati in studio. Dopo aver udito queste parole diDe, “Ciprian volevo farti le mie scuse perché non credevo che fossi sincero e siccome l’ho detto ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'Ho visto Di Maio fare delle cose al Mise che io non posso perdonargli. Ha cacciato le… - IltuttologoLS : RT @La7tv: #lariachetira @CarloCalenda: 'Ho visto Di Maio fare delle cose al Mise che io non posso perdonargli. Ha cacciato le persone prep… - marisavillani : RT @La7tv: #lariachetira @CarloCalenda: 'Ho visto Di Maio fare delle cose al Mise che io non posso perdonargli. Ha cacciato le persone prep… - ClaudiaKopf : CAPITE CHE MI HANNO CACCIATO QUESTO PROMO MENTRE SONO ALL’UNIVERSITÀ E NON POSSO SCLERARE PER BENEEEEEE???… - camporin1 : RT @La7tv: #lariachetira @CarloCalenda: 'Ho visto Di Maio fare delle cose al Mise che io non posso perdonargli. Ha cacciato le persone prep… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno cacciato Altro che vegano, il sindaco di New York beccato a mangiare pesce Ciò nonostante, le parole del sindaco Adams hanno trovato l'approvazione dell'ex Presidente degli ... Un assist di Clinton per cercare di tirare fuori il sindaco dem dai guai in cui si è cacciato con le ...

M5s, la lunga traversata di Conte: l'impressione è che sia troppo ingombrante Persino la cosa che ci era sembrata più normale - e cioè che l'ex premier, una volta cacciato dal ... Tre mesi di guerre ai cavilli e ai tecnicismi che hanno di fatto impedito che l'avvocato assumesse ...

"Ci hanno cacciato per inserire Rovigo e Bosaro" La voce di Rovigo Protesta no vax al Sacrario nel Giorno della memoria: l'ex sindaco Mazzorato cacciato per tre anni da Bassano RESANA - «Il Daspo non solo è sproporzionato, ma non ha proprio senso. Non sono io il responsabile di vilipendio alla Repubblica, ma quelli che fanno atti del genere. Adesso farò ricorso». Loris ...

Milan, Donnarumma: “Io cacciato, mi avvisarono così di Maignan…” “Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan Infatti, non potevano mancare parole per il Milan, da parte di Donnarumma, e nuove considerazioni sui giorni che hanno portato ...

Ciò nonostante, le parole del sindaco Adamstrovato l'approvazione dell'ex Presidente degli ... Un assist di Clinton per cercare di tirare fuori il sindaco dem dai guai in cui si ècon le ...Persino la cosa che ci era sembrata più normale - e cioè che l'ex premier, una voltadal ... Tre mesi di guerre ai cavilli e ai tecnicismi chedi fatto impedito che l'avvocato assumesse ...RESANA - «Il Daspo non solo è sproporzionato, ma non ha proprio senso. Non sono io il responsabile di vilipendio alla Repubblica, ma quelli che fanno atti del genere. Adesso farò ricorso». Loris ...“Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan Infatti, non potevano mancare parole per il Milan, da parte di Donnarumma, e nuove considerazioni sui giorni che hanno portato ...