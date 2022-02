LIVE Snowboardcross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Michela Moioli ai quarti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.33 Seconda batteria con Trespeuch (Francia), Zerkhold (Austria), Bergemann (Canada) e Vasiltcova (Russia). Da segnalare come Michela Moioli non sia partita bene, ma è il suo punto debole. 7.32 Michela Moioli vince agevolmente la prima batteria davanti a Tierney e Casanova. Non è partita Nakamura. 7.29 Ci siamo, inizia la gara. Primo ottavo di finale con Michela Moioli, Tierney (Usa), Casanova (Svizzera) e Nakamura (Giappone). Le prime due accedono ai quarti di finale. 7.27 Condizioni meteo: nevica e c’è un vento forte. 7.25 Michela Moioli ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni davanti a Charlotte Bankes. La battaglia psicologica è già ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.33 Seconda batteria con Trespeuch (Francia), Zerkhold (Austria), Bergemann (Canada) e Vasiltcova (Russia). Da segnalare comenon sia partita bene, ma è il suo punto debole. 7.32vince agevolmente la prima batteria davanti a Tierney e Casanova. Non è partita Nakamura. 7.29 Ci siamo, inizia la gara. Primo ottavo di finale con, Tierney (Usa), Casanova (Svizzera) e Nakamura (Giappone). Le prime due accedono aidi finale. 7.27 Condizioni meteo: nevica e c’è un vento forte. 7.25ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni davanti a Charlotte Bankes. La battaglia psicologica è già ...

