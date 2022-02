L'Europa si prepara a riaprire: a Londra via ogni restrizione dal 21, addio al Green pass in Francia. Scelte vicine anche per l'Italia? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da noi intanto prosegue la discesa della curva dell'epidemia: 81.367 i nuovi casi. Resta alto il numero dei decessi (384). Mostra ottimismo il ministro della Salute Speranza: 'Andiamo verso una nuova ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da noi intanto prosegue la discesa della curva dell'epidemia: 81.367 i nuovi casi. Resta alto il numero dei decessi (384). Mostra ottimismo il ministro della Salute Speranza: 'Andiamo verso una nuova ...

Advertising

Tina54748025 : in cui la NATO minaccia l'espansione nell'Europa orientale e l'Occidente prepara sanzioni contro la Russia per un'i… - RosellaLara19 : RT @Ariel2575: @itaca62 @costa_costa1967 @giulianol credete di poter scegliere non avete capito o vi adeguate in realtà al fatto che l'Euro… - Ariel2575 : @itaca62 @costa_costa1967 @giulianol credete di poter scegliere non avete capito o vi adeguate in realtà al fatto c… - Maximilian47 : @mariogiordano5 È tutta propaganda, intanto il governo prepara 120 miliardi di nuove tasse al grido lo vuole l'Europa... Mario Monti docet - Cluster_Spring : RT @giovanni_sannia: Napoli si prepara per l'inizio della 5 edizione del Master @BIOCIRCE1 . Attori del mondo accademico e del mondo indust… -