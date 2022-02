Letta vede Bonelli - Fratoianni: costruire fronte progressista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa mattina il segretario del Pd, Enrico Letta, ha incontrato il co - portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Nel corso del colloquio, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa mattina il segretario del Pd, Enrico, ha incontrato il co - portavoce di Europa Verde, Angelo, e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola. Nel corso del colloquio, si ...

Advertising

AngelaBez3 : @maxymil1 @LaStampa Perché Letta & Co li vede capaci? Io di ex sx! Adesso servono persone in grado di dare un po' d… - Leonida19761 : @info_zampa @claudio301065 Si vede che non hai capito nulla. I renziodi e i calenduli del nulla oramai sono fissi s… - FrappSinger : @Andrea42735511 @Arduino143 @Libero_official @ilgiornale Forse dovresti leggerla tu. Si vede che non l'hai mai letta. - sergioalesi : @effe1312 Letta non ci vede proprio... - bartoluccil1 : @EzioSavasta Scusate la digressione ma se Letta segue e quindi VEDE queste immagini con quale animo non chiede imme… -