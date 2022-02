Le Foche | «La mascherina? Dimentichiamola ma teniamola in tasca E da venerdì sorrisi a tutti»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Sì,, main, pronti a sfoderarla in caso di assembramenti e, naturalmente, per entrare al chiuso dove ancora vige l’obbligo». L’immunologo Francesco Lefesteggia oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’addio alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio. E spiega: «Niente è da escludere del tutto, ma essere contagiati all’aperto, se vaccinati con tre dosi, è davvero un evento eccezionale». Per il professore «con ladiciamo addio al simbolo di una fase critica, nera, della nostra vita. È un segnale di rinascita e ripresa, sul piano morale è un ricostituente». Anche se la variante Omicron non è scomparsa: «No, però il suo obiettivo è restare con la specie umana senza minacciarla. Questo virus è il ponte tra la pandemia e l’endemia. Se ...