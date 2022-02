Il Paradiso delle Signore, trama 9 febbraio: una brutta sorpresa per Tina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per Tina Amato continuerà il momento complicato, come rivela la trama de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 9 febbraio. La ragazza ha rivisto suo marito Sandro, dopo la loro recente rottura, dal momento che l'uomo è tornato a Milano proprio mentre lei e Vittorio si stavano avvicinando. Recalcati ha spiegato a Tina di voler riprendere in mano la loro storia e rimettere in piedi il loro matrimonio, ma lei lo ha allontanato. Poco dopo, Sandro ha scoperto che la moglie e Conti si sono baciati e, dopo un sincero confronto con l'amico, ha capito che tra loro, in realtà, non c'è stato nulla di importante e ha deciso di provare a riconquistarla. L'uomo ha organizzato una romantica sorpresa per la moglie, ma lei non ha reagito affatto bene e ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) PerAmato continuerà il momento complicato, come rivela lade Ildi oggi, mercoledì 9. La ragazza ha rivisto suo marito Sandro, dopo la loro recente rottura, dal momento che l'uomo è tornato a Milano proprio mentre lei e Vittorio si stavano avvicinando. Recalcati ha spiegato adi voler riprendere in mano la loro storia e rimettere in piedi il loro matrimonio, ma lei lo ha allontanato. Poco dopo, Sandro ha scoperto che la moglie e Conti si sono baciati e, dopo un sincero confronto con l'amico, ha capito che tra loro, in realtà, non c'è stato nulla di importante e ha deciso di provare a riconquistarla. L'uomo ha organizzato una romanticaper la moglie, ma lei non ha reagito affatto bene e ha ...

