“Ho fatto un test di paternità prenatale non invasivo: è affidabile?” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Salve dottore, avrei bisogno di aiuto. Ho eseguito un test di paternità prenatale non invasivo su sangue materno e saliva del presunto padre: ho avuto il risultato che speravo. Poi però ho visto il TV un servizio de “Le Iene”: si raccontava di una ragazza che si è sottoposta al mio stesso test ma, dopo averlo ripetuto alla nascita, ha scoperto che il primo risultato era errato. Ho chiamato il centro e mi hanno detto di aver ricontrollato il risultato e che il test è ok. Ma io ho paura che possa essere sbagliato anche il mio: non mi sto godendo un solo secondo di questa gravidanza! La possibilità di errore è così alta? O posso stare tranquilla per il risultato? Sto impazzendo! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Salve dottore, avrei bisogno di aiuto. Ho eseguito undinonsu sangue materno e saliva del presunto padre: ho avuto il risultato che speravo. Poi però ho visto il TV un servizio de “Le Iene”: si raccontava di una ragazza che si è sottoposta al mio stessoma, dopo averlo ripetuto alla nascita, ha scoperto che il primo risultato era errato. Ho chiamato il centro e mi hanno detto di aver ricontrollato il risultato e che ilè ok. Ma io ho paura che possa essere sbagliato anche il mio: non mi sto godendo un solo secondo di questa gravidanza! La possibilità di errore è così alta? O posso stare tranquilla per il risultato? Sto impazzendo! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

EzioGreggio : STASERA IO E ENZO NON ANDREMO IN ONDA. Purtroppo Enzino ha contratto il Covid e quindi precauzionalmente anch’io no… - Giagiu16 : RT @jacopo_iacoboni: In 2 mesi e mezzo non è stato fatto quasi nulla dal governo, a parte annunci su soldi che, forse, un domani, arriveran… - rosieflo97 : Ieri ho fatto un esame che è iniziato alle 5 ed è finito alle 7...oggi vorrei riposarmi ma devo andare in farmacia… - Lukazzu : @PornoNoblogs ahah vivo da anni a Malta, la prima volta che ho chiesto di fare le analisi ed aggiungere il test hi… - strawb3liet : comunque la mia personalità è cambiata tanto recentemente perché sono sicura certissima che se avessi fatto questo… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto test Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 febbraio/ - 49 ricoveri, positività 7.6% ... si avvia così verso una fase di (quasi) normalità, e anche il bollettino di ieri ha di fatto ... Diminuisce l'incidenza dei contagiati sul totale dei test, e nel contempo decresce il numero di ...

Triumph TE - 1, la moto elettrica è pronta ad iniziare i test su strada IL PROTOTIPO È PRONTO A quanto pare, questo prototipo di cui Triumph ha condiviso nuove immagini, è pronto per iniziare i test su strada e su pista . Infatti, la società ha fatto sapere che la Fase 3 ...

Fiale, test, moda e Tv. I ricconi del covid Il Fatto Quotidiano I Grigioni revocano i provvedimenti cantonali per la pandemia I test nelle aziende per ospedali ... A partire dall’inizio di marzo faranno stato le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Rete di successo “La pandemia di coronavirus ha ...

Caltanissetta, GdF: sequestrate 4.150 mascherine ffp2 pr bambini, indagata una persona Nello specifico, i militari del locale Gruppo, a seguito di attività info-investigativa, hanno compiuto un accesso ispettivo presso la sede di un’attività commerciale sita in Caltanissetta. La perquis ...

... si avvia così verso una fase di (quasi) normalità, e anche il bollettino di ieri ha di... Diminuisce l'incidenza dei contagiati sul totale dei, e nel contempo decresce il numero di ...IL PROTOTIPO È PRONTO A quanto pare, questo prototipo di cui Triumph ha condiviso nuove immagini, è pronto per iniziare isu strada e su pista . Infatti, la società hasapere che la Fase 3 ...I test nelle aziende per ospedali ... A partire dall’inizio di marzo faranno stato le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Rete di successo “La pandemia di coronavirus ha ...Nello specifico, i militari del locale Gruppo, a seguito di attività info-investigativa, hanno compiuto un accesso ispettivo presso la sede di un’attività commerciale sita in Caltanissetta. La perquis ...