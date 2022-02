Gabriel Garko festeggia un anno d’amore con il compagno e rivela il suo desiderio | “Sogno di avere un figlio”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Negli ultimi anniè riuscito a lasciarsi il passato alle spalle facendo coming-out e iniziando a vivere la propria relazione con ilMattia alla luce del sole. Oggi la coppiauninsieme e, in tale circostanza, l’attore si è lasciato andare a qualche piccola confessione sul futuro con il ragazzo di cui è innamorato. Ilpiù grande del vip è infatti riuscire a costruire una famiglia eunvuole mettere su famiglia: sogna uncon Mattia Circa due anni fafaceva coming-out al Grande Fratello Vip e da allora l’attore è stato al centro di molti gossip, soprattutto per le sue ex ...