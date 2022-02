Frasi sul sorriso: siete pronti a scoprirle tutte? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sorridere può cambiare la prospettiva delle nostre giornate, persino di quelle più tristi. siete pronti a conoscere tutte le Frasi sul sorriso più belle di sempre? Le Frasi sul sorriso più belle di sempre “Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.” Anton Vanligt “A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia.” Thich Nhat Hanh “Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore.” Madre Teresa di ... Leggi su zon (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sorridere può cambiare la prospettiva delle nostre giornate, persino di quelle più tristi.a conoscerelesulpiù belle di sempre? Lesulpiù belle di sempre “Ildi un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.” Anton Vanligt “A volte la tua gioia è la fonte del tuo, ma spesso il tuopuò essere la fonte della tua gioia.” Thich Nhat Hanh “Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre unallegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore.” Madre Teresa di ...

Advertising

sborra_boy : RT @exfrancesina: Io non l'ho ancora capito se Blanco è uno di quelli che ti lascia per ore incatenata nuda al radiatore o uno di quelli ch… - dankjab : RT @Whitelover69: Potevo sentire distintamente ognuno dei suoi orgasmi anali sul mio cazzo e lei ne percepiva ogni sua vena, ogni sua asper… - FERNAND29088138 : RT @Whitelover69: Potevo sentire distintamente ognuno dei suoi orgasmi anali sul mio cazzo e lei ne percepiva ogni sua vena, ogni sua asper… - davidebaldovin : RT @StefanoPutinati: Ecco un modo alternativo di fare politica se non mangi prosciutti, non baci mucche, non prometti picnic sul ponte, non… - _Khassia_ : 5/7 Seguono frasi su disuguaglianze le caxxate di Macron sul new capitalism ed il multilateralismo e la Ursula von… -