Bayern Monaco, UFFICIALE: primo contratto per un gioiellino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Bayern Monaco ha blindato il suo gioiello Yusuf Kabadayi. Pochi giorni dopo il compimento dei suoi 18 anni, l'attaccante ha firmato il... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilha blindato il suo gioiello Yusuf Kabadayi. Pochi giorni dopo il compimento dei suoi 18 anni, l'attaccante ha firmato il...

sportli26181512 : Bayern Monaco, UFFICIALE: primo contratto per un gioiellino: Il Bayern Monaco ha blindato il suo gioiello Yusuf Kab…