Assoprofessioni e Lapet | “La concorrenza migliora la qualità dei servizi professionali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –, a cui laaderisce, audita in Senato a difesa dellaRoma 9 febbraio 2022., a cui laaderisce, a difesa della. Il presidente nazionaleRoberto Falcone, indi segretario generale, audito ieri 8 febbraio 2022 presso la X Commissione permanente industria, commercio e turismo del Senato, nell’ambito dei lavori relativi al disegno di legge annuale per il mercato e la(AS 2469), ha ribadito che laladeiresi ai clienti. Per questo, nonostante debba essere dato merito al Governo di avere ...