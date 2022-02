Al via le assunzioni di portalettere in provincia di Bergamo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bergamo. In provincia di Bergamo Poste Italiane cerca portalettere da inserire nel proprio organico. I candidati saranno assunti con contratto a tempo determinato e si occuperanno della distribuzione di corrispondenza e pacchi nel territorio provinciale in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Per presentare la candidatura è necessario inserire entro il 13 febbraio il proprio curriculum vitae nella sezione “Posizioni Aperte” della pagina “Carriere” all’indirizzo www.posteitaliane.it. Selezionando tra le posizioni aperte quella di portalettere è possibile consultare i requisiti per poter partecipare alla selezione tra cui il Diploma di Scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità. Poste Italiane in provincia di Bergamo può ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022). IndiPoste Italiane cercada inserire nel proprio organico. I candidati saranno assunti con contratto a tempo determinato e si occuperanno della distribuzione di corrispondenza e pacchi nel territoriole in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Per presentare la candidatura è necessario inserire entro il 13 febbraio il proprio curriculum vitae nella sezione “Posizioni Aperte” della pagina “Carriere” all’indirizzo www.posteitaliane.it. Selezionando tra le posizioni aperte quella diè possibile consultare i requisiti per poter partecipare alla selezione tra cui il Diploma di Scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità. Poste Italiane indipuò ...

