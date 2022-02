Volvo, 10 mln di Corone per produrre auto elettriche a Torslanda (Di martedì 8 febbraio 2022) STOCCOLMA (SVEZIA) - Con la prossima generazione di vetture a trazione esclusivamente elettrica, Volvo Cars intende offrire ai clienti maggiore autonomia, tempi di ricarica più brevi e costi inferiori,... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) STOCCOLMA (SVEZIA) - Con la prossima generazione di vetture a trazione esclusivamente elettrica,Cars intende offrire ai clienti maggiorenomia, tempi di ricarica più brevi e costi inferiori,...

Advertising

vivereitalia : Volvo, 10 mln di Corone per produrre auto elettriche a Torslanda - Italpress : Volvo, 10 mln di Corone per produrre auto elettriche a Torslanda - natscloset : Volvo to invest $283 mln in Brazil by 2025 - AllBrPolitics : Volvo to invest $283 mln in Brazil by 2025 #politics #brazil #BrazilianPolitics #economy - benklayman : Volvo to invest $283 mln in Brazil by 2025 -