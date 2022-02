Uomini e Donne, Joele Milan dice la sua sul ritorno di Andrea Nicole Conte e le scuse a Maria De Filippi (Di martedì 8 febbraio 2022) La storia d’amore fra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim all”interno di Uomini e Donne ha fatto sognare un po’ tutti. La loro uscita ricordiamo però era stata alquanto movimentata. La tronista aveva lasciato lo studio con Ciprian mano nella mano, ma non erano mancate parole al vetriolo da parte degli opinionisti e anche del popolo del web. I due erano “colpevoli” di aver infranto la regola madre del programma, ovvero non avere assolutamente nessun tipo di rapporto al di fuori della trasmissione. Un comportamento che all’epoca aveva fatto arrabbiare anche la conduttrice Maria De Filippi, accusandoli di poca sincerità. Nel corso della puntata di ieri però, la De Filippi ha voluto porre la parola fine alla vicenda, ospitando i due in trasmissione. Nel ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) La storia d’amore frae Ciprian Aftim all”interno diha fatto sognare un po’ tutti. La loro uscita ricordiamo però era stata alquanto movimentata. La tronista aveva lasciato lo studio con Ciprian mano nella mano, ma non erano mancate parole al vetriolo da parte degli opinionisti e anche del popolo del web. I due erano “colpevoli” di aver infranto la regola madre del programma, ovvero non avere assolutamente nessun tipo di rapporto al di fuori della trasmissione. Un comportamento che all’epoca aveva fatto arrabbiare anche la conduttriceDe, accusandoli di poca sincerità. Nel corso della puntata di ieri però, la Deha voluto porre la parola fine alla vicenda, ospitando i due in trasmissione. Nel ...

Advertising

vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - chetempochefa : 'Non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, la chiesa, i vescovi, gli impiegati accanto a me, uomini e donne brav… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - IsaeChia : #UominieDonne: l’opinione di @isabenanti sulla puntata del 8/02/22 - Gio55981465 : RT @norainoflowerr: Più donne come Emma e meno uomini come il carissimo “giornalista” Davide Maggio il quale mi bloccò dopo che io gli feci… -