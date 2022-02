Tutela dell’ambiente in Costituzione, Cingolani: “Giornata epocale” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Da oggi, con la modifica all’art. 9 della Costituzione, la Tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali “anche nell’interesse delle future generazioni” entra di diritto tra i principi fondamentali della nostra Repubblica. Il testo della riforma, che ha trovato un consenso trasversale in quasi tutto l’arco parlamentare, prevede peraltro, la modifica dell’art. 41 della Costituzione in base alla quale lo svolgimento della iniziativa economica privata non può svolgersi “…in modo da recare danno alla salute, all’ambiente”. “Penso che sia una Giornata epocale – commenta il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, presente in aula a Montecitorio al momento del voto – È giusto che la Tutela ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Da oggi, con la modifica all’art. 9 della, la, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali “anche nell’interesse delle future generazioni” entra di diritto tra i principi fondamentali della nostra Repubblica. Il testo della riforma, che ha trovato un consenso trasversale in quasi tutto l’arco parlamentare, prevede peraltro, la modifica dell’art. 41 dellain base alla quale lo svolgimento della iniziativa economica privata non può svolgersi “…in modo da recare danno alla salute, all’ambiente”. “Penso che sia una– commenta il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, presente in aula a Montecitorio al momento del voto – È giusto che la...

MiTE_IT : Inserita la tutela dell’#ambiente, della #biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della… - Montecitorio : 468 voti favorevoli. Sì definitivo della Camera alle modifiche agli articoli 9 e 41 della #Costituzione in materia… - GiuseppeConteIT : La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora… - lifestyleblogit : La tutela dell'Ambiente in Costituzione, riforma è legge - - lifestyleblogit : Tutela dell'ambiente in Costituzione, Cingolani: 'Giornata epocale' - -