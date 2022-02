Tennis, Simona Halep: “Non cerco un allenatore e non ne ho bisogno al momento” (Di martedì 8 febbraio 2022) Simona Halep è ancora alla ricerca della versione migliore di sé stessa. La Tennista rumena ha vissuto un 2021 abbastanza sfortunato, condizionato da alcuni infortuni che l’hanno vista scendere dal secondo posto nelle classifiche mondiali fino al ventiduesimo che occupa tuttora. A settembre scelse di interrompere il rapporto di collaborazione con il suo storico coach Darren Cahill, e ad oggi dichiara di non sentire la mancanza di un allenatore, anzi. In una recente intervista a treizeciero.com, la Halep ha voluto ribadire questo concetto in maniera decisa: “Sono a un momento della mia vita in cui voglio assumermi le responsabilità, rafforzarmi come persona. Metterò in pratica tutti i consigli di Cahill in questa fase, dove mi sento senza pressione. Sono sempre stata con una persona che ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)è ancora alla ricerca della versione migliore di sé stessa. Lata rumena ha vissuto un 2021 abbastanza sfortunato, condizionato da alcuni infortuni che l’hanno vista scendere dal secondo posto nelle classifiche mondiali fino al ventiduesimo che occupa tuttora. A settembre scelse di interrompere il rapporto di collaborazione con il suo storico coach Darren Cahill, e ad oggi dichiara di non sentire la mancanza di un, anzi. In una recente intervista a treizeciero.com, laha voluto ribadire questo concetto in maniera decisa: “Sono a undella mia vita in cui voglio assumermi le responsabilità, rafforzarmi come persona. Metterò in pratica tutti i consigli di Cahill in questa fase, dove mi sento senza pressione. Sono sempre stata con una persona che ...

Advertising

IlBlogdiAndy : RT @OA_Sport: Simona Halep dichiara di non aver bisogno di un allenatore al momento - OA_Sport : Simona Halep dichiara di non aver bisogno di un allenatore al momento - Simona_Ti : RT @Eurosport_IT: - 'Seguirò #Sanremo2022 per le canzoni...' Le canzoni ?? #Berrettini | @SanremoRai -