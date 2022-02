Stadi riaperti al 100%? Spunta la data!

(Di martedì 8 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dall’Ansa la Figc è al lavoro con il Governo per riportare la capienza deglinuovamente alentro un mese, presumibilmente intorno al 1 marzo. tifosi, capienza, Serie A L’ipotesi sarebbe nata dal tavolo d’incontri presieduti dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. I dati relativi alla curva epidemiologica sono confortanti e il ritorno aglipieni sembra davvero vicino. Sarebbe stato individuato anche lo strumento legislativo, ovvero un emandamento ad uno dei decreti Covid in sede di conversione.

Advertising

marcoconterio : ?? Svolta nel calcio italiano. Da marzo stadi riaperti al 100%, c'è disponibilità da parte del Governo dopo dialogo… - mcrisj01 : RT @girpelliano: Svolta nel calcio italiano. Da marzo stadi riaperti al 100%, c'è disponibilità da parte del Governo dopo dialogo con la Fe… - BolognaSpazio : ???? | Svolta nel calcio italiano. Da marzo stadi riaperti al 100%, c'è disponibilità da parte del Governo dopo dialo… - Vincenzo140893 : RT @marcoconterio: ?? Svolta nel calcio italiano. Da marzo stadi riaperti al 100%, c'è disponibilità da parte del Governo dopo dialogo con… - girpelliano : Svolta nel calcio italiano. Da marzo stadi riaperti al 100%, c'è disponibilità da parte del Governo dopo dialogo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi riaperti

C'è da fare alla svelta: sia perché le norme impongono succeda in 45 giorni (pena il commissariamento Figc) sia per la fretta che richiedono le questioni legate ae ristori da ...i termini di tesseramento nei campionati dilettantistici L'approvazione del Budget 2022, ... Si auspica un ritorno imminente al 100% di capienza negli, sperando naturalmente che la curva ...E proprio stasera,... Figc al lavoro con il Governo: stadi al 100% da marzo, ipotesi 'molto concreta' del 08/02/2022 alle 15:45 Riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, ...La Figc sta lavorando col Governo per riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, probabilmente dal 1 marzo. È questa, apprende l’ANSA, l’ipotesi sulla quale si sono ...