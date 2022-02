Snowboard, Ester Ledecka domina il PGS e si conferma campionessa olimpica. 16ma Nadya Ochner (Di martedì 8 febbraio 2022) Leggenda. Non ci sono altre parole per descrivere ciò che rappresenta Ester Ledecka. La ceca vince il titolo olimpico nel PGS di Pechino 2022 e conquista il suo secondo successo a cinque cerchi dopo quello di Pyeongchang 2018. Ledecka trionfa nella Big Final davanti all’austriaca Daniela Ulbing, dunque argento. Il bronzo va invece inaspettatamente alla slovena Gloria Kotnik, che nella finalina per il terzo posto batte l’olandese Michelle Dekker (vittoriosa a sorpresa agli ottavi di finale contro la russa Sofya Nadyrshina). Deludono le tedesche Ramona Hofmeister, quinta, e Carolin Langenhorst, settima, mentre non partecipa neanche alle fasi finali la svizzera Ladina Jenny. Snowboard, Olimpiade stregata per Roland Fischnaller: è 4° nel PGS. Oro al leggendario Benjamin Karl In casa Italia 16ma ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Leggenda. Non ci sono altre parole per descrivere ciò che rappresenta. La ceca vince il titolo olimpico nel PGS di Pechino 2022 e conquista il suo secondo successo a cinque cerchi dopo quello di Pyeongchang 2018.trionfa nella Big Final davanti all’austriaca Daniela Ulbing, dunque argento. Il bronzo va invece inaspettatamente alla slovena Gloria Kotnik, che nella finalina per il terzo posto batte l’olandese Michelle Dekker (vittoriosa a sorpresa agli ottavi di finale contro la russa Sofya Nadyrshina). Deludono le tedesche Ramona Hofmeister, quinta, e Carolin Langenhorst, settima, mentre non partecipa neanche alle fasi finali la svizzera Ladina Jenny., Olimpiade stregata per Roland Fischnaller: è 4° nel PGS. Oro al leggendario Benjamin Karl In casa Italia...

Dani65489209 : RT @azzurridigloria: Iniziano gli ottavi dello #snowboard con la prova femminile. Nella quarta serie, la nostra Nadya #Ochner sfiderà la do… - marcocastro2906 : Un'altra giornata in ufficio per Ester #Ledecka. Solo che il suo ufficio sono le Olimpiadi. #Beijing2022 #Snowboard - brontolodesign : Ester Ledeczka nella leggenda di nuovo oro olimpico ....???????????????????? #snowboard #Beijing2022WinterOlympics - azzurridigloria : Non sfugge il prevedibile oro ad Ester #Ledecka, che domina anche la finalissima e bissa l'oro di PyeongChang: la s… - NavMatteo : Oro alla ceca Ester Ledecka, solito fenomeno nello slalom gigante parallelo di #snowboard. Argento all'Austria e br… -